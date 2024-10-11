Ronaldinho yeşil sahalara dönüyor! Artık o takımın bir parçası...

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Dünya futbolunda adını milyonlara duyurmuş adeta efsaneleşmiş isimler arasında yer alan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor.

Kariyerinde toplam 202 gol ve 171 asist bulunan efsane isim o takım için anlaşmaları tamamladı.

44 yaşındaki efsane ismin bir yatırımcı grubuyla birlikte satın aldığı Kuzey Amerika 3. Ligi’nde yer alan takımı yönetmenin yanında aynı zamanda forma giyeceği de konuşuluyor.

HEM YÖNETECEK HEM FORMA GİYECEK

Foot Mercato'da yer alan habere göre Ronaldinho yatırımcıları ile birlikte, ABD 3. Ligi’nde yer alan Grenville Triumph’u satın aldı.

Kulübü sadece yönetmekle kalmayacak olan Ronaldinho aynı zamanda takımda forma da giyecek.