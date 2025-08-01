Ruhsatsız silah bulundurmanın/taşımanın cezası nedir? Ruhsatsız silahın cezası 2025

Ülkemizde birçok üçüncü sayfa haberinde, "ruhsatsız silah" kavramına şahit oluyoruz.

Suç işleyenlerin bulundurdukları silahların birçoğu, yasa dışı yollardan elde ediliyor.

Türkiye’de ateşli silahların taşınması ve bulundurulması, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun çerçevesinde sıkı kurallara bağlanmıştır.

Bu kanun kapsamında herhangi bir silahın satın alınması, taşınması ya da bulundurulması için geçerli bir ruhsat alınması zorunludur.

Ruhsat olmadan silah taşıyan ya da evinde ruhsatsız silah bulunduran kişiler ise suç işlemiş sayılır ve cezai işlemle karşılaşır.

Peki; ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın cezası nedir? İşte bilgiler...

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA CEZASI 2025

Ruhsatsız silah bulunduran kişiler, 6136 sayılı Kanun’un 13. maddesi kapsamında değerlendirilir.

2025 yılı itibarıyla; ruhsatsız silah bulundurmanın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezasıdır.

Cezanın miktarı, silahın türü, miktarı, önceki sabıka durumu gibi etkenlere göre artırılabilir.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMANIN CEZASI 2025

Ruhsatsız olarak taşınan silahlar, genellikle daha ağır şekilde cezalandırılır.

2025 yılı itibarıyla bu suçu işleyen kişiler için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Taşımaya konu olan silah bir suçta kullanılmışsa, ceza daha da ağırlaştırılır.

EĞER BİRDEN FAZLA İSE:

Bir kişinin birden fazla ruhsatsız silah taşıdığı veya bulundurduğu tespit edilirse, ceza yarı oranında artırılır.

Suçun örgütlü şekilde işlenmesi durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi (suç örgütü kurmak/üye olmak) de devreye girebilir.