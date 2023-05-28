SAAT 17.00! SON DAKİKA Oy verme bitti mi, sandıklar kapandı mı? Saat 08.00 itibarıyla başlayan cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmak isteyen vatandaşlar, 17.00 akabinde "sandıklar kapandı mı", "oy verme bitti mi" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2. tur bitti mi? Sandıklar kapandı mı? Oy kullanma sona erdi mi? İşte tüm detaylar...

Türkiye, 2.turda cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlıyor. 81 ilde 08.00 itibarıyla sandıklar açıldı, oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar gün boyunca oy kullanma sürecini takip ediyor. Bu kapsamda yetişemeyenler ve sonuçları bekleyenler "sandıklar kapandı mı", "oy verme bitti mi" gibi sorulara yanıt arıyor. Yüksek Seçim Kurulu, oy verme başlangıç ve bitiş saatini duyurdu. Peki, 2.tur bitti mi? Sandıklar kapandı mı? 17.00'dan sonra oy verilir mi? İşte yanıtı... Oy verme bitti mi? Ülke genelinde oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona ermiştir. Vatandaşların 17.00 sonrasında oy kullanmaları mümkün olmayacaktır. 17.00 akabinde sandıklarda sayım başlayacak ve ardından veriler YSK'ya iletilecek. Akabinde ise seçim sonuçları açıklanacaktır.