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Sabahları 1 kaşık zeytinyağıyla ağzınızı çalkalayın, o sorunlara veda edin

Sabahları 1 kaşık zeytinyağıyla ağzınızı çalkalayın, o sorunlara veda edin Her sabah bir kaşık zeytinyağı ile ağzınızı çalkalamak, hem diş sağlığınızı destekler hem de vücudunuzu toksinlerden arındırmanıza yardımcı olabilir.