Şaban Ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte 2025 Şaban Ayı orucu tarihleri

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Mübarek üç aylar içinde yer alan ve Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayının başlamasına artık sayılı günler kaldı.

Bu özel ayda oruç tutmak isteyenler, Şaban orucu hakkında detayları merak ediyor.

Ramazan ayında bir ay boyunca oruç tutmak farzken, Şaban ayında belirli günlerde oruç tutmanın faziletli olduğu belirtiliyor.

Özellikle Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 13, 14 ve 15. günlerde oruç tutulmasını tavsiye ettiği rivayet ediliyor.

Peki, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri ne zaman?

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN?

Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak. Bu ay içerisinde özellikle 12-13-14 Şubat tarihlerine denk gelen Eyyam-ı Biyz Orucu öne çıkıyor. Ayrıca, 13 Şubat’ta Berat Kandili idrak edilecek.

13. Gün (12 Şubat 2025 - Eyyam-ı Biyz Orucu)

14. Gün (13 Şubat 2025 - Berat Kandili ve Eyyam-ı Biyz Orucu)

15. Gün (14 Şubat 2025 - Eyyam-ı Biyz Orucu)

Bunun yanı sıra, Şaban ayının 1., 15. ve 27. gecelerinin ibadetle geçirilmesi tavsiye ediliyor.

ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Şaban ayında oruç tutmak isteyenler, "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilirler.

Diyanet’e göre, sağlığı elveren herkes Recep, Şaban ve Ramazan aylarında nafile oruç tutabilir.