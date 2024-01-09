Sabır taşı bakın ne işe yarıyor! Eğer meme ucuna sürerseniz... Şifa niyetine kullanılan doğal taşlardan biri olan sabır taşı, emziren anneler tarafından tercih ediliyor. Sabır taşı meme ucuna sürüldüğünde uzayan emzirme dönemlerini sona erdiriyor.

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Siyah rengi bulunan ekşi tatlı bir madde türü olan sabır taşı, geçmişten günümüze kullanılmaktadır.

Halk arasında manevi dayanıklılığı ifade etmek için kullanılan "sabır taşı", doğal bir taş olarak da dikkat çeker.

Sabır taşı, yıllar boyunca bazı alışkanlıkları bırakmak için kullanılmıştır. Bu süreçte, ekşimsi tadından yararlanılmıştır.

Sabır taşı kullanımı

Yetişkinlerin bir türlü vazgeçemediği tırnak yeme alışkanlığı için tercih edilir.

Bazı çocuklar bebeklik dönemi çoktan bitmiş olmasına rağmen anneden süt emmeye devam etmektedir. Sabur taşı, bu durumu sonlandırmak ve çocukları bu alışkanlıklarından vazgeçirmek için çok sık kullanılan bir taştır.

Sabır taşını kullanmadan önce hafif bir şekilde ıslatıp nemlendirdikten sonra meme uçlarına sürmek gerekir. Kullandıktan sonra da meme uçlarının yıkanması tavsiye edilir.

Sabır taşı doğal bileşenlerden meydana geldiği için içerisinde bebeğe zarar verebilecek herhangi bir madde barındırmaz. Yine de hekime danışılması uygun olur.