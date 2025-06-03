Sadece dahiler görebiliyor: Bu Mario’lardan Hangisi Farklı? 5 saniyeniz var…

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Optik illüzyonlar, zihnin algı ile olan oyununu ortaya koyan eğlenceli ama bir o kadar da zorlayıcı bulmacalardır.

Bu tarz bulmacalar, sadece görsel dikkatinizi değil, aynı zamanda problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerinizi de test ediyor.

Bu bulmacada, görselde yer alan birçok benzer Mario figürü arasında gizlenmiş olan farklı Mario’yu bulmanız isteniyor

Kendinizi test etmeye hazırsanız, kronometreyi başlatın ve gözlerinizi dört açın.

Yukarıdaki görüntüde birden fazla Mario yer alıyor. İlk bakışta normal görünse de aralarından bir tanesi farklı.

Sizden farklı olan Mario’yu 5 saniye içinde bulmanız isteniyor.

Belirtilen süre içinde farklı Mario’yu bulduysanız tebrik ederiz.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: