Sadece Urfa’da yetişiyor, yaprağı servet kazandırıyor! 1 litresi 42 bin euro

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Halfeti’ye özgü karagül, sadece estetik görünümüyle değil, aynı zamanda ekonomik değeriyle de dikkat çekiyor.

Dünyada sadece bu bölgede yetişen karagül çiçeğinden 6 ton işlenerek yalnızca 1 litre yağ elde ediliyor. Bu eşsiz yağ, uluslararası pazarda 42 bin euroya alıcı buluyor.

Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, karagülün yalnızca nisan ve ekim aylarında hasat edilebildiğini belirterek, bu yıl dünyaca ünlü parfümörleri Halfeti’de ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Ergül, karagüle olan taleplerin büyük olduğunu ve 2027 yılına kadar ön sipariş aldıklarını ifade etti.

Ayrıca, geleneksel bir imbikhane kurarak üretim kapasitelerini artırmaya devam ettiklerini vurguladı.

DÜNYA GENELİNDE TALEP GÖRÜYOR

Halfeti’ye özgü karagül, sadece eşsiz güzelliğiyle değil, kozmetik dünyasındaki büyüyen etkisiyle de Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.

Bihter Türkan Ergül, karagülün kozmetik sektöründe dünya çapında giderek artan bir talep gördüğünü belirterek, “Şu anda sadece Almanya’ya bile yılık 4 ton karagül hidrosolu ihraç ediyoruz. Amerika’ya ise 7 ton üzerinde karagül ihraç ediyoruz. Bu yıl Viyana ve Fransa kozmetik ürünlerinde de karagül yer almaya başladı.

Karagül, yüzdeki ödemi atma özeliğinin yanı sıra, yaşlanmaya karşı mücadelede destekleyici oluyor. Ayrıca birçok ince kırışıkları gideriyor ve cilde parlaklık sağlıyor. Dünyada ciddi anlamda talep gören bu çiçek, ülkenin haklı bir gururu. En büyük amacımız aslında genç girişimcilere ve çiftçilere öncülük ederek, ilham olmaktır.

Bu yıl 11’incisi kutlanacak olan 25 Haziran Dünya Güzel koku gününü birçok parfüm firması ile karagül tarlalarında kutlamak istiyoruz. Ülkemize büyük istihdam sağlayacak olan karagül yağının üretiminin çoğalmasını, Anadolu koku kültürüne borçluyuz.

Çok uzun ama bir o kadar da heyecanlı bir yolculuğun bizleri beklediğinin bilincindeyiz" dedi.