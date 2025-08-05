Safer ayı ne zaman bitiyor? 2025 safer ayı bitiş tarihi...

Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı, 2025 yılında 26 Temmuz Cumartesi günü başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre bu yıl Safer ayı 29 gün sürecek.

Buna göre Safer ayı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü sona erecek.

Safer ayının bitimiyle birlikte Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı, 24 Ağustos Pazar günü başlayacak.

Rebiülevvel ayı, İslam dünyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun gerçekleştiği ay olması nedeniyle özel bir anlam taşıyor.

Halk arasında zaman zaman uğursuzluk ayı olarak anılan Safer ayı ile ilgili bazı batıl inançlar bulunsa da, din alimleri bu tür inanışların İslam'da yeri olmadığını vurguluyor.

Uzmanlar, bu ayda ibadetlere ağırlık verilmesini, dua, tövbe ve sadakaya yönelinmesini tavsiye ediyor.

2025 Safer ayı boyunca manevi anlamda yoğunluk yaşanırken, ayın bitiş tarihiyle birlikte yeni bir hicri ayın da kapıları aralanmış olacak.