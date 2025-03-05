Sahurda 1 Bardak İçmek Yetiyor! Susuzluğu Unutturan Formül

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Ramazan ayında oruç tutmak, hem ruhsal hem de bedensel olarak bir arınma süreci olarak kabul edilir.

Ancak, bu dönemde susuz kalmak, pek çok kişi için en büyük zorluklardan biri olabiliyor.

Hele yaz aylarına denk geliyorsa, sıcaklık ve uzun günler oruç tutmayı iyice zorlaştırabiliyor.

Susuzluk, baş ağrısı, halsizlik, cilt kuruluğu gibi sorunlara yol açabilir.

Uzmanlar bu konuda tüyoyu verdi. Sahurda bir bardak içince susuzluk hissini önlüyor.

1 BARDAĞIYLA TÜM GÜN SUSUZLUĞU ÖNLÜYOR

Ramazan ayında oruç tutarken susuzluk ve açlık, birçok kişi için zorlayıcı olur. Ancak sahurda bir bardak ayran içmek, bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak.

Ayran, susuzluğu önlemenin yanı sıra açlık ve susuzluktan kaynaklanan baş ağrılarının da önüne geçer.

Aynı zamanda deforme olmuş hücrelerin yenilenmesini de sağlar, bu da vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olur.