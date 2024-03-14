Sahurda 3 tane ceviz yiyin, bakın neler oluyor neler... Oruç süresince tok kalmak ve gün boyu enerjik olmak için sahur vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Sahurda 3 adet ceviz yerseniz gün boyu açlık hissini unutursunuz. Bakın ceviz ne fayda sağlıyor…

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Ramazan ayında uzun süreli açlık, vücudun güçsüz düşmesine neden olabilir.

Bu durum ise yaşamsal motivasyonu azaltarak vücut direncini olumsuz etkileyebilir.

Ancak, uzmanlar bu olumsuz etkileri minimize etmek için basit bir çözüm öneriyorlar.

Çiğ kuruyemişler, içerdikleri sağlıklı yağlar, proteinler ve lifler sayesinde vücuda gerekli enerjiyi sağlarken, tok kalmanıza da yardımcı olur.

Bu da ertesi gün süren orucu daha rahat ve tok geçirmenize katkı sağlar.

Özellikle sahurda ceviz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor.

Sahurda 3 adet tüketin

Uzmanlar, sahurda üç tane ceviz tüketmenin, günün daha kolay geçmesine katkı sağladığını belirtiyorlar.

Çünkü cevizin tok tutucu özelliği sayesinde açlık hissi daha uzun süre atlatılır ve gün boyu enerjiniz yüksek kalır.

Sadece tok tutmakla kalmayan ceviz, aynı zamanda içerdiği sağlıklı yağlar ve diğer besin öğeleriyle de vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri karşılar. Böylece sağlıklı ve dengeli bir sahur yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.