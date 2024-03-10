Sahurda ağzınıza sürmeyin! Bütün gün eziyet oluyor... Sahurda tüketerek gün boyunca rahatsız olacağınız besinlerden uzak durun. İşte o liste...

ensonhaber.com

Sahurda yenmemesi gereken yiyecekler, gün boyunca tokluk hissini azaltabilecek, sindirimi zorlaştırabilecek veya susuzluğa neden olabilecek yiyeceklerdir.

Mide yanması, susuzluk, karın ağrısı gibi durumlardan şikayetçi olmamak için sahurda doğru beslenmek çok önemlidir.

Ramazan'ı rahat geçirmek isteyenler bazı yiyeceklerden uzak durmalıdır.

İşte sahurda ağzınıza sürmemeniz gerekenler...

Şekerli yiyecekler, kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine ve ardından düşmesine neden olabilir, bu da gün boyunca açlık hissini artırabilir. Ayrıca, aşırı şeker tüketimi diş sağlığını etkileyebilir.

Aşırı tuz tüketimi, gün boyunca susuzluğa yol açabilir ve vücutta su tutulumuna neden olabilir. Bu nedenle, sahurda aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmak önemlidir.

Kafeinli içecekler, susuzluğa neden olabilir ve gün boyunca sık sık idrara çıkmanıza yol açabilir. Bu nedenle, sahurda aşırı miktarda kahve, çay veya kola tüketmekten kaçının.

Yağlı ve ağır yiyecekler sindirimi zorlaştırabilir ve gün boyunca hazımsızlık veya rahatsızlık hissine neden olabilir. Bu nedenle, sahurda ağır yemeklerden kaçının ve hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih edin.

Hamur işleri gibi hızlı enerji veren ve işlenmiş karbonhidratlar, kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesine ve ardından düşmesine neden olabilir. Bu da gün boyunca açlık hissini artırabilir. Bu nedenle, sahurda kompleks karbonhidrat kaynaklarına ve lif içeriği yüksek yiyeceklere odaklanın.

Kızartma ve yağlı yiyecekler sindirimi zorlaştırabilir ve gün boyunca hazımsızlık hissine neden olabilir. Bu nedenle, sahurda aşırı yağlı yiyeceklerden kaçının ve daha hafif pişirme yöntemlerini tercih edin.