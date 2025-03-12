Sahurda ne yenir? Gün boyu tok tutacak ve susatmayacak yiyecekler

Hüseyin Topuz

Ramazan ayında oruç tutarken gün boyunca enerjik ve sağlıklı kalmak için sahurda doğru besinleri tüketmek büyük önem taşır.

Ramazan ayının gelmesiyle birçok kişi sahurda ne yenir sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sahurda tok tutan yiyecekler son günlerin en çok arananları arasındaki yerini alıyor.

Yanlış besin seçimleri gün içinde halsizlik, açlık ve susuzluk hissini artırabilirken, doğru besinler uzun süre tokluk hissi sağlayarak orucu daha rahat geçirmenize yardımcı olur.

Peki, sahurda ne yenmeli? İşte sahurda tüketebileceğiniz tok tutan ve susatmayan yiyecekler...



Tok Tutan Yiyecekler

Yumurta - Protein açısından zengin olduğu için uzun süre tok tutar. Haşlanmış, omlet ya da menemen şeklinde tüketebilirsiniz.

Tam Buğday veya Çavdar Ekmeği - Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketmek daha uzun süre tokluk sağlar.

Yulaf Ezmesi - Lif bakımından zengin olup sindirimi yavaşlatır, böylece açlık hissini geciktirir.

Süt ve Yoğurt - Protein ve kalsiyum içeriğiyle hem tok tutar hem de sindirime yardımcı olur.

Peynir - Özellikle az tuzlu beyaz peynir ya da lor peyniri, hem besleyicidir hem de tok tutar.

Kuruyemişler (Ceviz, Badem, Fındık) - Sağlıklı yağlar içerdiği için enerji verir ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.

Sebzeler - Salatalık, domates, biber gibi sebzeler hem hafif hem de besleyicidir.

Susatmayan Yiyecekler

Bol Su İçmek - Sahurda en az 2 bardak su içmek, gün içinde susuzluk hissini azaltır.

Tuzsuz ve Yağsız Yiyecekler - Aşırı tuzlu ve yağlı besinler susuzluğu artırır. Salamura gıdalardan ve kızartmalardan kaçının.

Meyveler (Elma, Muz, Şeftali, Kavun) - Su oranı yüksek meyveler gün içinde sıvı kaybını önlemeye yardımcı olur.

Yoğurt ve Kefir - Bağırsak sağlığını destekler, aynı zamanda susuzluğu azaltır.

Chia Tohumu veya Keten Tohumu - Su tutma özelliği sayesinde vücuda uzun süre nem desteği sağlar.