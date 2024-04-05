Sakın çöpe atmayın! Elma kabuklarını kaynatıp içmek bakın nelere iyi geliyor... Elma kabuklarıyla hazırlanan bu çayın insan vücudu için birçok faydası bulunmaktadır. İşte elma kabuğu çayının faydaları...

ensonhaber.com

Elma kabuklarını çöpe atmak yerine onları kaynatıp içerek mucizevi faydalarından yararlanabilirsiniz.

Elma kabuklarıyla yapılan çay kolayca hazırlanabilen son derece lezzetli bir içecektir.

Elma kabuğunun içerisinde bulunan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller vücut için birçok fayda sağlamaktadır.

Elma kabuğu çayını hazırlamak oldukça kolaydır. Bu çayı hazırlamak için ihtiyacınız olan şeyler 2 adet elma kabuğu ve 3 su bardağı su.

Elma kabuklarını yıkadıktan sonra küçük parçalara ayırın. Daha sonra bir tencereye suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içerisine elma kabuklarını ekleyerek 5-10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından çayı süzerek sıcak ya da soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Elma kabuğu çayının birçok faydası bulunmaktadır. Bu çay içerisinden barındırdığı antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ayrıca, sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle sindirim sorunlarına iyi gelir ve metabolizmayı hızlandırır. Elma kabuğu çayı lif bakımından zengin olduğundan tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca, cilt sağlığına da olumlu etkileri vardır.