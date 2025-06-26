“Sakın Tüketmeyin” uyarısı yapıldı! Listaria tespit edilen peynir raflardan kalkıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemeler tüm hızıyla devam ederken bir peynir markası daha listeria bakterisi şüphesiyle geri çağrılıyor.

Söz konusu geri çağırmanın Face Rock Creamery tarafında üretilen “Vampire Slayer Garlic Cheddar Curds” adlı peynirlerin belirli partilerini kapsadığı belirtiliyor.

Listeria monocytogenes ile kirlenme potansiyeliolan bu ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarılar art arda yapılırken ürünlerin satın alınan noktalardan iade edilebileceği vurgulanıyor.

Ürünlerde tespit edilen bakterinin, küçük çocuklarda, güçsüz veya yaşlı kişilerde ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ciddi ve bazen ölümcül enfeksiyonlara neden olabileceği aktarılıyor.

PARTİ NUMARALARINA DİKKAT

Geri çağırma kapsamında yer alan ürün, Kuzey Kaliforniya'daki Trader Joe's şubelerinde (Monterey, Fresno ve Kuzey'deki tüm şubeler) ve Kuzey Nevada'da (Carson City, Reno ve Sparks'taki şubeler) dağıtıldığı bildirildi.

Son kullanma tarihi 29 Ağustos 2025 olan Vampire Slayer Garlic Cheddar Lor Peyniri’nin, kapaklı, mühürlü plastik bir kapta şeffaf bir şekilde paketlendiği ve parti numaraları 20250519VS01 ve 20250519VS02 olduğu belirtildi.

Bu ürünü satın alan tüketicilerin ürünü tüketmemeleri ve satın aldıkları yere iade ederek ödedikleri bedelin tamamını iade alabilecekleri belirtildi.