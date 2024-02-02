Saksıya 1 kaşık ekleyin, sabaha mucizeyi görün! Coşturan reçete... Saksı çiçeklerinizin açmasını hatta coşmasını istiyorsanız, toprak dibine 1 kaşık eklemek yeterli oluyor. Hemen deneyin...

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Çiçek bakmak, çocuk bakmak gibidir. İlgi, sevgi ve şefkat ister.

Cam önlerinde ve balkonlardaki çiçekler, havaların soğumasıyla evlere hapsoldu.

Havasız ve güneşsiz kalan çiçekler doğal olarak kurumaya ve solmaya yüz tuttu.

Ancak uygulayacağınız bu yöntem sayesinde, 1 gecede coşacaklar.

Toprağına dökün

Çiçeklerin gelişmesini sağlayan bir kür haşlanmış yumurta kabuğudur.

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı haşlanmış yumurta içerisindeki protein ve kalsiyum sayesinde çiçeklerinizi de besler.

Yumurtalarınızı haşladıktan sonra suyu lavabonuza dökmek yerine, ılıtıp bitkilerinize dökerseniz, bitkileriniz sağlık bir şekilde büyüyecektir.