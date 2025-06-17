Salatalık için alarm verildi: Tüm raflardan acil olarak toplatılıyor

Haber Merkezi

ABD’de taze sebzelerle ilgili yeni bir gıda güvenliği krizi yaşanıyor.

Fuentes Farms isimli üretici firma, Salmonella bakterisiyle kontamine olma riski taşıyan 71 kutu taze salatalığı piyasadan geri çağırdı.

Yetkililer, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek bu durumun önemle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Salmonella enfeksiyonu, sağlıklı bireylerde bile yüksek ateş, şiddetli ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterirken, daha hassas gruplarda kan dolaşımına karışarak çok daha ciddi sorunlara yol açabiliyor.

"TÜKETMEYİN" ÇAĞRISI

Tüketicilere yapılan uyarıda, geri çağrılan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi, mümkünse satın alındıkları yerlere iade edilerek imha sürecine dahil edilmesi istendi.

Yetkililer, bu tür olayların halk sağlığını tehlikeye atmaması için tedarik zincirinde daha sıkı kontroller yapılması gerektiğini vurguluyor.