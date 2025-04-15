Şalgam neden yapılır? Şalgamın faydaları nelerdir?

Hüseyin Topuz

Şalgam, özellikle Adana ve çevresinde sıkça tüketilen, mor havuç ve şalgam turpu kullanılarak yapılan fermente bir içecektir.

Genellikle acılı veya acısız olarak iki farklı çeşidi bulunur. Türk mutfağında yeri büyük olan şalgam, kebapların yanında sıkça tercih edilir.

Türk mutfağının kendine has lezzetlerinden biri olan şalgam, özellikle güney bölgelerde sofraların vazgeçilmez içeceğidir.

Peki şalgam neden yapılır ve ne gibi faydaları vardır? İşte şalgam hakkında merak edilenler...

Şalgam nasıl yapılır?

Şalgam, aslında hem lezzetli bir içecek olması hem de sağlığa katkıları nedeniyle yapılır. Mor havuç, şalgam turpu, tuz ve bulgur unu ile mayalanarak hazırlanır.

Doğal fermantasyon sayesinde hem uzun süre bozulmadan dayanır hem de probiyotik özellik kazanır. Eskiden bu içecek daha çok bağışıklığı güçlendirmek ve sindirimi kolaylaştırmak için evlerde yapılırdı. Günümüzde ise fabrikalarda da üretilip şişelenerek satılmaktadır.

Şalgamın faydaları nelerdir?

Şalgam, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeker. İşte şalgamın bazı faydaları:

- İçeriğindeki probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığını destekler.

- Fermantasyon sürecinde oluşan faydalı bakteriler, vücudu hastalıklara karşı korur.

- Özellikle diyet yapanlar için iyi bir alternatiftir. Kalorisi düşük, besleyiciliği yüksektir.

- Yemek öncesi içildiğinde iştah açıcı etkisi olabilir.

- İçerdiği havuç sayesinde doğal bir C vitamini kaynağıdır.