Şansınız iki katına çıkacak! Green Card başvurusu yaparken… Bu yıl Green Card başvuruları dün itibarıyla başladı. Milyonlarca insan başvurularını yapmaya başladı. Biz de Green Card başvurunuzu öne çıkaracak ve şansınızı artıracak detayları sıraladık.

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Amerika’da çalışma hayali kuranlar için heyecanlı anlar başladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti her yıl düzenlediği Green Card çekilişi için başvuruları kabul etmeye başladı.

Bu yıl Türkiye de başvuru yapma hakkına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Green Card, ABD'de yaşamak ve çalışmak isteyen milyonlarca kişi için bir kapı açıyor. Başvuru sahiplerine ABD'de yasal kalma hakkı kazandırma potansiyeline sahip.

Başvurular başladı!

Bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başladı ve 7 Kasım 2023 Salı günü saat 20:00’de sona erecek.

Green Card başvurularında şansınızı artıracak detayları sıraladık.

Green Card başvuru şansınızı artıracak detaylar

· İngilizcenizi geliştirin

· Eğitim seviyenizi yükseltin

· Mesleki deneyim elde edin

· ABD’de bir iş teklifi bulun

· ABD vatandaşı ya da Green Card olan aile bağlantılarına odaklanın.

· Dikkatli ve doğru başvuru yapın

· Avukat veya danışman yardımı alın.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card çekilişleri için, Diversity Visa (DV) Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde başvuru yapılabilir. Green Card çekilişi için başvurular resmi internet sitesi olan http://dvprogram.state.gov üzerinden ücretsiz bir şekilde alınır.

Başvuru süreci tamamen online olarak gerçekleştiriliyor ve resmi internet sitesi İngilizce dilinde hizmet veriyor. Bu nedenle başvuruların doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için İngilizce aşamaların iyi anlaşılması gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri kişisel bilgilerini hatasız bir şekilde girmeye özen göstermeliler.