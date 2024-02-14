Şanslılar kulübüne hoş geldiniz: Bu göz rengine sahip olan kişiler daha iyi görüyor! Yapılan bir araştırmaya göre göz renginiz görme yetinizi de etkiliyormuş. O göz rengine sahip olanlar kartalları kıskandırıyor. İşte, görme yeteneğinizi doğrudan etkileyen göz rengi…

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Dünya genelinde, nüfusun yaklaşık onda birinde olan bu göz rengi yapılan araştırmaya göre diğer göz renklerine kıyasla daha iyi görüyormuş.

Mavi göz, dünya nüfusunun yaklaşık onda birinde görülürken, bazı Avrupa ülkelerinde bu oran dörtte üç gibi oldukça yüksek seviyelere kadar çıkabiliyor.

Mavi gözlerin diğer göz renklerine göre görüşü etkilediği ise bir araştırma konusu oldu.

Mavi gözler görüş yeteneğinizi etkiliyor

Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Kyoko Yamaguchi ve öğrencisi Faith Erin Cain'in yaptığı bir araştırma, mavi gözlülerin düşük ışıklı ortamlarda daha iyi görme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koydu.

Yapılan deneyde, 39 yetişkin gönüllüye basit bir 30 saniyelik görüş testi uygulandı. Test sonuçlarına göre, mavi gözlere sahip olan deneklerin, kahverengi gözlülere kıyasla daha düşük ışıkta daha iyi görüş yeteneğine sahip olduğu tespit edildi.

Tespit edilen bulgu, iristeki renk pigmenti kaybının düşük ışıklı ortamlarda daha iyi görüşe sahip olmak için bir adaptasyon olduğunu öne sürüyor.

Kahverengi gözlerinde avantajı yok değil…

Yapılan bu araştırmada sadeve mavi gözlü kişilerin değil kahverengi gözlü kişilerinde avantajlı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışmaya göre kahverengi gözlerde, irisin içerdiği protein miktarı, gözün ne kadar koyu olacağını belirlerken, koyu renk gözlere sahip kişilerin kanser ve makula dejenerasyonu gibi hastalıklara yakalanma riski daha düşüktür.