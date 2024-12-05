Şarkıcıların Spotify’dan ne kadar kazandığı belli oldu! Şarkı başına alınan tutar şaşırttı…

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Milyonların kullandığı İsveç merkezli bir şarkı dinleme platformu olan Spotify’ın dinleme başı ücretleri şaşkına çevirdi.

Yüz binlerce şarkıcının yer aldığı platformda bir şarkıdan dinlenme başına kazanılan ücret tutarı İngiliz şarkıcı Kate Nash’ın açıklamalarının ardından medyada gündem oldu.

Nash, müzik kariyerine getiri sağlamak amacıyla dünya genelinde tartışılan sosyal platformdan olan OnlyFans hesabı açması eleştirilerin odağı olmasına neden oldu.

“3 AY İÇİNDE MÜZİKTEN DAHA FAZLA PARA KAZANACAĞIM”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 37 yaşındaki ünlü şarkıcı müzik endüstrisinin durumuna dikkat çekmek istediğini belirtti.

Nash söz konusu platforma üyeliği hakkında, “Muhtemelen önümüzdeki üç ay içinde müzikten daha fazla para kazanacağım.” İfadelerini kullandı.

Haziran ayında yeni bir albüm çıkartan ünlü şarkıcı Spotify kazancıyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında ise, "Müziğimi dinlemenize gerek yok, bir dinleme başına 0,003 kuruş kazanıyorum, teşekkürler" ifadeleriyle dinleme başına kazanılan tutarı da belirtti.