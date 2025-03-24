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Sarma harcına 1 kaşık atın; Hem ekşiyi, hem tatlıyı yakalayın...

Sarma harcına 1 kaşık atın; Hem ekşiyi, hem tatlıyı yakalayın... Bayram hazırlığı yapanlar, sarma içi tariflerine de göz atıyor. En lezzetli yaprak sarması içi için konulacak malzemeler de araştırılıyor. Pirinç, soğan ve çeşitli baharatlar değişmezken, birkaç malzeme ile lezzeti zirveye taşımak da mümkün.