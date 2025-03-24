Sarma harcına 1 kaşık atın; Hem ekşiyi, hem tatlıyı yakalayın...

Yağmur Uçar
Zeytinyağlı yapmak sarması, özel günlerin olmazsa olmazı.
Ramazan Bayramı'na birkaç gün kala, sarma hazırlıkları da başladı.
En lezzetli sarma içini hazırlamak için tariflere göz atanlar, farklı bir detay arıyor.
Bu detayı ise sadece ustalar biliyor...
İçine ekleyin, hem tatlı hem ekşi aromasını alacaksınız.
İşte o malzeme...
TARÇIN SIRRI
Yaprak sarma içinizi, usulüne uygun olarak hazırlayın. Pirinç, soğan, zeytinyağı, nane, tuz gibi malzemeleri ekleyin.
En son ise bir çay kaşığı tarçın ekleyin.
Piştikçe tatlı tuzlu oranı dengelenecek ve lezzeti katlanacaktır.