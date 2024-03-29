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Sarma harcına 1 kaşık atın, tam bayramlık oluyor...

Sarma harcına 1 kaşık atın, tam bayramlık oluyor... Mutfaklarda bayram hazırlığı başlarken, sarmalar da şimdiden sarılıyor. En lezzetli iç harcı yapmak için uğraşanlar bu baharatı ekleyince iş tamamlanıyor.