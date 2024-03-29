Sarma harcına 1 kaşık atın, tam bayramlık oluyor...

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Kalabalık ve özel sofraların efsane lezzeti sarma, Ramazan Bayramı'nda bol bol tüketilecek.
Şimdiden hazırlıklarını yapanlar, sarmalarını buzlukta bekletiyor.
Sarmaya iç harç hazırlamak da maharet istiyor. Çeşitli baharatlarla zenginleşen zeytinyağlı dolma, parmak ısıtıyor.
En lezzetli, ferah ve tadına doyulmayan dolma harcı için 1 kaşığı yetiyor.
İşte eklemeniz gereken o baharat...
Sarma harcı genellikle pirinç, kıyma, soğan, baharatlar ve bazı yeşilliklerle hazırlanır.
Bir tutam reyhan eklemek sarma harcına oldukça yaygın bir uygulamadır ve lezzetini artırabilir.
Reyhanın ferahlatıcı ve aromatik tadı, dolmanın iç harcına hoş bir lezzet katarken, yemeğin daha keyifli olmasını sağlar.