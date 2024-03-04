Sarmalarınız kararmasın, yemyeşil kalsın! İşte tek yolu...

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Asma yapraklarının pirinç harcı ile buluşmasıyla yapılan yaprak sarması, özel gün sofralarının baştacıdır.
Yaprak sarması ister etli ister zeytinyağlı olsun, tek tek emek ister.
Sarmaları sarmak kadar doğru pişirmek de lezzeti açısından önemlidir.
"Yaprak sarmam kararıyor", "Sarmalarım neden yeşil olmuyor", "Kararmayan sarma" gibi başlıklara yanıt arıyorsanız, detaylar haberimizde...
Kararma-dağılma yok
Tüm sarmaları dizdikten sonra üzerini kapamak için kullanmadığınız yapraklardan faydalanın. Bu yöntem, sarmaların kararma ihtimalini ortadan kaldırır.
Ayrıca sarmaların üstüne bir tabak koyarak pişirmeniz, dağılmalarını engelleyecektir.