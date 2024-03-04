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Sarmalarınız kararmasın, yemyeşil kalsın! İşte tek yolu...

Sarmalarınız kararmasın, yemyeşil kalsın! İşte tek yolu... Muhteşem Türk lezzetlerinden yaprak sarması, misafir sofralarının olmazsa olmazıdır. Yapması zahmetli, yemesi çok keyifli olan sarmalarınızın yeşilliğini koruması, kararmaması için ipucu haberimizde...