Satışı tamamen yasaklandı! Satan 684 bin TL ceza ödeyecek

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Anne sütü gibi hayati bir besin kaynağının internet üzerinden ticari bir kazanç kaynağı haline getirilmesi Ticaret Bakanlığı’nın radarına yakalandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından atılan adımla birlikte, anne sütünün perakende satışının ve dijital platformlarda pazarlanmasının yasaklandığını resmen duyurdu.

Bir süredir özellikle sosyal medya ve çeşitli e-ticaret platformlarında “anne sütü satışı” başlığı altında artan ilanlar, uzmanların ve ebeveynlerin tepkisini çekiyordu. Hiçbir sağlık denetimine tabi olmayan bu satışların, bebeklerin bağışıklık sisteminden sindirim sağlığına kadar birçok yaşamsal gelişimini tehdit ettiği sık sık gündeme gelmişti.

Bakanlık bu konuda harekete geçerek bebek beslenmesinin ticari kazanç unsuru haline getirilmesinin önüne geçmek adına attığı adımla dikkat çekti.

SATIŞINI YAPAN 684 BİN TL CEZA ÖDEYECEK!

Yeni düzenlemeye göre; anne sütünü satan, reklamını yapan veya bu satışlara aracılık eden dijital platformlara, her bir ihlal için 684.214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Böylece hem fiziksel mağazalar hem de internet ortamında bu yasağın denetimi sıkılaştırılacak.

Ticaret Bakanlığı açıklamada söz konusu yasak hakkında ise, “Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için hayati öneme sahip olan ve ikamesi mümkün olmayan bir besin kaynağı olarak anne sütü; bireyin sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve geçmiş enfeksiyon öyküsü gibi birçok kişisel faktörden etkilenmektedir.

Bu nedenle, uygun koşullarda sağılmayan, taşınmayan ve saklanmayan anne sütünün tüketimi, bebek sağlığı açısından ciddi riskler barındırmakta ve doğrudan kamu sağlığını tehdit etmektedir.” İfadelerine yer verildi.