Satışları yasaklandı: Ünlü çikolata markası apar topar raflardan kalkıyor!

ABD genelinde 8 eyalette satışı yapılan popüler çikolatalar, alerji riski nedeniyle raflardan teker teker iniyor.

Mellace Family Brands California Inc. tarafından üretilen Semi-Sweet Chocolate Nonpareils ürünlerinin belirli partilerinde tespit edilen bildirilmemiş süt alerjenleri nedeniyle acil olarak toplatılıyor.

Tedarik zincirindeki geçici bir üretim arızası nedeniyle süt içeren ürünlerin etiketlerinde süt içermiyor olarak beyan edilmesi özellikle süt alerjisi olan bireyler için ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Özellikle süt alerjisi veya süt ürünlerine karşı ciddi hassasiyeti olan bireyler için hayati risk oluşturan ilgili ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarılar art arda yapılıyor.

İADE EDİLMESİ İSTENDİ!

Wegmans, bu partilerden ürün satın alan tüketicilere, “Ürünü satın aldığınız mağazaya getirerek tam ücret iadesi alabilirsiniz. Gıda alerjiniz varsa ürünü kesinlikle tüketmeyin” ifadeleriyle tüketicilere uyarıda bulundu.

25 Haziran itibariyle başlatılan geri çağırma kapsamında aşağıdaki lot kodları ve son tüketim tarihleri ile etiketlenmiş 18,5 ons (yaklaşık 524 gram) ambalajları kapsıyor:

- 55021 – Son Tüketim: 28 Aralık 2025

- 55031 – Son Tüketim: 29 Aralık 2025

- 55491 – Son Tüketim: 13 Şubat 2026

- 55501 – Son Tüketim: 14 Şubat 2026

- 56061 – Son Tüketim: 11 Nisan 2026

- 56071 – Son Tüketim: 12 Nisan 2026

Ürün UPC kodu: 0 77890 49787 6