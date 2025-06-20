Savaşa en hazır ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası...

Ortadoğu, yine bir savaşın eşiğinde...

Bölgede yüzyıllardır süren hareketlilik, yine alevlendi.

İran-İsrail çatışmaları, her geçen gün şiddetini arttırıyor.

Hem İran'ın hem de İsrail'in nükleer kapasiteye sahip olduğu bilinirken, bu iki ülke arasındaki gerilimin nükleer bir çatışmaya dönüşme olasılığı, uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratıyor.

Ortadoğu'da savaş krizi varken, Global Fire Power Ortadoğu'nun savaşa en hazır, en güçlü ordularını açıkladı.

SAVAŞA EN HAZIR ÜLKELER 2025

15- Lübnan

14- Yemen

13- Umman

12- Bahreyn

11- Kuveyt

10- Ürdün

9- Katar

8- Suriye

7- Birleşik Arap Emirlikleri

6- Irak

5- Suudi Arabistan

4- Mısır

3- İran

2- İsrail

1- Türkiye