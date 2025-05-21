Sayısal Loto çekilişi: 21 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Haber Merkezi

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi olan 21 Mayıs 2025 Çarşamba çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ