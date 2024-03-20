Schengen vizesi alacaklara müjde: O sistem değişiyor! Artık çocuk oyuncağı… Schengen vizesi başvurularında eski sistem tarihe karışıyor. Bu yeni sistem ile başvuru sürecinin kolaylaşması hedefleniyor.

ensonhaber.com

Almanya, vize randevularında önemli bir değişikliğe gidiyor ve bu değişiklik Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiriyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere giriş için gereken Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunlar sıkça gündeme geliyor.

Ancak şimdi Almanya, bu süreci kolaylaştırmak için adımlar atmaya karar verdiğini resmen duyurdu.

Artık randevu alma sürecini kolaylaştırmak için 2 aşamalı bir sistem uygulanacak. İşte detaylar…

İki aşamalı başvuru süreci

Almanya'nın yaptığı açıklamaya göre, vize başvurusunda bulunmak isteyenler öncelikle Türkiye'deki Almanya temsilciliklerinin internet sitelerinden kayıt oluşturacaklar.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, başvuru tarihlerine göre sırayla randevular verilecek.

Büyükelçilik, yeni sistemin uzun süren randevu bekleme sürelerine son vereceğini belirtiyor.

Randevu alındıktan sonra ise işlemler aynı şekilde devam edecek. Başvurular, Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA aracılığıyla yapılmaya devam edecek.

Ancak artık randevu bekleme listesine ücretsiz olarak kayıt olunabilecek, böylece başvuru sahipleri için daha düzenli bir süreç sağlanacak.

iDATA açıkladı

iDATA'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 2024 itibariyle randevu alma süreci değişti.

Bundan sonra randevular, yalnızca Almanya'nın Türkiye'deki yurtdışı temsilciliklerinin internet sitelerinde bulunan kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu adımın ardından, randevu talebi onaylandığında ise 48 saat içinde hizmet ücreti ödemesi yapılacak.

Vize başvurusunda bulunacaklar artık Türkiye'deki Alman Dış Temsilciliklerinin randevu bekleme listesine kaydolacaklar ve e-posta onayını bekleyecekler. Bu değişiklikle birlikte, başvuru sürecinin daha düzenli ve kontrollü bir şekilde ilerlemesi amaçlanıyor.