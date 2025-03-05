Seda Sayan ekranlara dönüyor! O programla kasıp kavuracak

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Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ geçen yıl aniden yayından kaldırılmıştı.

Gündüz kuşağı programları arasında ciddi bir izleyici kitlesi olan programın yayından kaldırılmasının ardından uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Sayan, ekranlara keskin bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcının başarılı ekran hayatına geri döneceği program hayranları tarafından ilgi odağı olurken, yayınlanacağı kanal şaşkına çevirdi.

O KANALLA EKRANLARA DÖNÜYOR

Ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Sayan'ın ekranlara TYT Türk kanalı ile dönmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sayan’ın, gündüz programı kariyerine devam edeceği yeni kanalda hafta içi her gün yayınlanacak olan “Her Şey Masada” programını sunacağı öğrenildi.

Kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem'in yaptığı sosyal medya paylaşımında “Ünlü sanatçımız, ekranların özlenen yüzü Seda Sayan, 17 Mart 2025 itibarıyla, hafta içi her gün Türkiye’nin yeni televizyonu TYT Türk ekranlarında olacak. Merakla beklenen “Her Şey Masada” programımız için geri sayım başladı…” ifadelerini kullandı..