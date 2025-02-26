Şefler öneriyor: İşte bulgur pilavını kaşık kaşık yediren taktik

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Bulgur pilavı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak sofralarda sıkça yer alıyor.

Ancak bazen lapa olabiliyor ya da yeterince lezzetli olmayabiliyor.

Peki, aşçılar gibi tane tane bir bulgur pilavı yapmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

İşte mutfakta işinizi kolaylaştıracak ve bulgur pilavınıza lezzet katacak ipuçları:

BULGUR PİLAVINI BİR DE BÖYLE DENEYİN

Pilavlık bulguru soğuk suyla iyice yıkayarak fazla nişastadan arındırın. Bu sayede pilavınız tane tane ve hafif olur.

Bulgur pilavına derinlik katan en önemli malzemelerden biri de soğan ve sarımsaktır. Kavurma aşamasında kullanacağınız bu ikili, pilavınıza eşsiz bir aroma kazandırır.

Suyun yerine et suyu ya da tavuk suyu kullanarak pilavınıza ekstra lezzet ve besin değeri katabilirsiniz.

Karabiber, kimyon ve kuru nane gibi baharatlarla pilavınıza farklı bir aroma katabilirsiniz.

Bu püf noktalarıyla hazırlayacağınız bulgur pilavı, sofranızın yıldızı olacak.