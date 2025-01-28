Şehirler arası otobüs ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

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Kocaeli'de şehir içi ve şehirler arası ulaşım fiyatlarına zam dalgası başladı.

Ulaşımpark tarafından şehir içi ulaşım zammının açıklanması beklenirken, şehirler arası otobüs işletmeleri fiyatlarını artırdı.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı, araç bakım maliyetleri ve personel giderlerindeki artış, ulaşım sektörünü zorluyor.

İşletmeciler, zammın kaçınılmaz olduğunu dile getirirken, artan maliyetlerin hem kendileri hem de vatandaşlar için zorlayıcı olduğunu ifade ediyor.

Yapılan yüzde 30 zamdan sonra, Kocaeli çıkışlı şehirler arası otobüs bilet fiyatları şu şekilde güncellendi:

ZAMLI ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Geçtiğimiz Temmuz ayında 200 TL olan Kocaeli-Sakarya arası bilet fiyatı, yeni düzenlemeyle 230 TL’ye yükseldi. Kocaeli-Harem hattında yolculuk yapmak isteyenler artık 310 TL öderken, İstanbul Avrupa Yakası’na gitmenin bedeli ise 420 TL oldu.

İşte zamlı fiyat listesi: