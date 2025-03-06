Şekerparenin sırrı şerbetinde! 33 yıllık usta tatlıcıdan lezzet tüyosu

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Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olarak özellikle bayram sofralarında ve özel günlerde sıkça tercih ediliyor.

Kıyır kıyır hamuru ve şerbeti tam çeken yapısıyla damakta unutulmaz bir tat bırakan bu tatlıyı evde yapmak sandığınızdan daha kolay.

Ancak, şekerparenin mükemmel kıvamda olması için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

İşte pastane ustalarının sırlarıyla evde tam ölçülü, lezzet garantili şekerpare yapmanın püf noktaları:

MALZEMELER

125 gr oda sıcaklığında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı irmik

1 adet yumurta

2 su bardağına yakın un

1 paket şekerli vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

Şerbet İçin:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Margarin ve pudra şekerini derin bir kaba alın, iyice karıştırın. Ardından yumurtayı ekleyerek karıştırmaya devam edin. İrmik, kabartma tozu, vanilin ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Hafifçe bastırarak üzerini düzleyin ve ortasına bir bütün fındık koyun.

Yağlanmış fırın tepsisine dizdiğiniz şekerpareleri, önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı olana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Bir tencerede su ve şekeri kaynatın, yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Ocaktan almadan önce limon suyunu ekleyerek birkaç dakika daha kaynatın. Şerbeti ılımaya bırakın.

Fırından çıkan sıcak şekerpareleri birkaç dakika bekletin, ardından ılık şerbeti kepçe yardımıyla tatlıların üzerine gezdirin. Tatlıların şerbeti iyice çekmesi için birkaç saat dinlendirin.

Afiyet olsun!