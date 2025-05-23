SGK düğmeye bastı: O kişilerden aylıklar faiziyle geri alınacak!

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu kaynaklarını usulsüz şekilde kullananlara karşı denetimlerini artırdı. Özellikle anne veya babadan kalan emekli maaşını alabilmek için yapılan “hileli boşanmalar”, SGK’nın radarına girdi.

Kurum, yetim aylığı almak için eşlerinden boşanan ancak aynı evde birlikte yaşamaya devam eden binlerce kişiyi tek tek tespit ediyor.

Tespit edilen kişilerin maaşları kesilirken yıllar boyunca yapılan tüm ödemeleri faiziyle geri alınacağı belirtiliyor.

AYLIKLAR FAİZİYLE GERİ ÖDENECEK!

SGK tarafından başlatılan süreçte hileli boşanma yoluna başvuranlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da yapıldı.

Yapılan paylaşımda “Dikkat! Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen kişilere bağlanan aylıklar, kurumumuz tarafından yapılan tespitler doğrultusunda kesilmektedir. Hak kaybı yaşamamak için yasalara uygun davranmayı unutmayın” uyarısı yapıldı.

SGK’nın attığı bu adımla birlikte, yapılan tespitler doğrultusunda usulsüz maaş alanların tespit edilmesi halinde şahıslar hakkında yasal işlem başlatılıyor. SGK tarafından ödenen aylıklarının faiziyle alınması için de düğmeye basıyor.