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Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı için geri sayım başladı. İşte maçın merak edilenleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 16:39
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım başladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş sahasında rakibine 4-2 mağlup oldu.

Tur şansını ikinci maça bırakan temsilcimiz, rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

Futbolseverler Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

Polonya'da bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Beşiktaş mücadelesi HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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