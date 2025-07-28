Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı için geri sayım başladı. İşte maçın merak edilenleri...