Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım başladı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş sahasında rakibine 4-2 mağlup oldu.
Tur şansını ikinci maça bırakan temsilcimiz, rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.
Futbolseverler Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman?
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.
Polonya'da bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Beşiktaş mücadelesi HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.