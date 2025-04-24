Şifası dilden dile yayılıyor! Sepetini alan, toplamaya gidiyor

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Diyarbakır’ın kalbinde, Dicle Nehri'nin bereketiyle yeşeren ve 8 bin yıllık tarım geçmişine sahip Hevsel Bahçeleri, baharın gelişiyle birlikte bir kez daha can buldu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu eşsiz tarım alanı, yalnızca tarihsel önemiyle değil, aynı zamanda doğanın sunduğu şifalı bitkilerle de dikkat çekiyor.

İlkbaharın gelişiyle birlikte yöre halkı sepetlerini alıp Hevsel Bahçeleri’ne akın ediyor.

Heliz otu, yabani sarımsak, ebegümeci, ısırgan otu, kenger ve daha birçok doğal ot, hem sağlığa olan faydaları hem de yöresel yemeklerdeki lezzet katkısıyla büyük ilgi görüyor.

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi’nden gelen usta öğreticiler ve kursiyerler de bu doğa zenginliğini yerinde inceleyip geleneksel tarifleri yeniden canlandırıyor.

Toplanan otlar mastava, borani, mücver, gırık gibi Diyarbakır mutfağının vazgeçilmez yemeklerinde kullanılıyor.

DİYARBAKIR'IN DOĞAL MİRASI ŞİFA DAĞITIYOR

AA Muhabirine konuşan Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Eğitmeni Derya Akdağ Aykaç, burada yetişen doğal otların hem mutfaklara lezzet kattığını hem de sağlık açısından altın değerinde olduğunu söyledi.

Aykaç, “Bazı otlar yararlı gibi görünse de yanlış toplandığında ya da işlenmediğinde zararlı olabiliyor. Zehirli türler ya da dikenli yapılar nedeniyle dikkatli olunmalı. Örneğin yılan otu, ayrana basılmadan tüketilemez. Her bitkinin kendine özgü bir toplanma ve hazırlanma yöntemi var, buna dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Hevsel Bahçeleri’nde en çok karşılaşılan bitkilerden sirim otu ve ebegümecinin, doğru tekniklerle pişirildiğinde eşsiz yemeklere dönüştüğünü belirten Aykaç, öğrencileriyle birlikte geleneksel tarifleri canlandırarak bu kültürü yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Aykaç, “Hevsel Bahçeleri bizim için adeta bir lezzet şöleni. Doğada vakit geçirip, bu şifalı otları toplayarak sofralarımızda baharın renklerini yaşatıyoruz. Her biri kendine has aromaya sahip olan bu endemik bitkilerle sofralarımıza zenginlik katıyoruz. Yeni nesle özellikle sağlıklı yiyecekler konusunda destek olmaya çalışıyoruz.

Baharın gelişiyle sofralarımız bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Büyüklerimizin yaptığı güzel yemekleri yeniden canlandırıyor, öğrencilerimizle birlikte hazırlıyor ve aileleriyle buluşturmalarına imkan tanıyoruz.

Hevsel Bahçeleri'nin verimli topraklarında yetişen bitkiler sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Yarpuz, C vitamini bakımından oldukça zengin ve değerli bir ürün. Kenger, diş sağlığı ve sindirim sistemi açısından yararlı. Kökü, gövdesi ve çekirdeğiyle ayrı ayrı faydalar içeriyor.” dedi.