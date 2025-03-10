Sigaraya üçüncü zam geldi: 10 Mart 2025 zamlı sigara fiyatları…

Haber Merkezi
Sigara fiyatlarına gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PM grubundaki sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Yeni fiyat listesinin paylaşılmasının ardından, sigara kullanıcıları güncel fiyatları merak etmeye başladı.
8 TL ZAM GELDİ
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da yaptığı açıklamada PM grubuna 8 lira zam geldiğini belirtti. Yapılan bu fiyat artışı, bugünden itibaren geçerli olacak.
En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 89 TL oldu.