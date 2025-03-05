Sigaraya yeni zam: İşte 5 Mart 2025 zamlı güncel sigara fiyatları…

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Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi…

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTİ sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını duyurdu.

Bu zamla birlikte JTİ grubundaki sigaraların yeni fiyatları da belli oldu.

Son yapılan fiyat güncellemesiyle JTİ grubundaki en pahalı sigara 91 TL’ye, en ucuz sigara ise 76 TL’ye yükseldi.

Erol Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “İlk sigara zamı JTİ gurubundan 8 tl”

İşte zamlı sigara fiyatları: