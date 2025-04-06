Sihirli Annem filminden ilk kare geldi! Yorum yağmuruna tutuldu

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan ve yayınlandığı dönemde 7’den 70’e herkes tarafından severek izlenen Sihirli Annem eski kadrosuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda yeni bir kadroyla çekilen bu kez eski kadroyla beyaz perdede boy gösterecek.

Beyaz perdeye çıkmaya hazırlanan filmin kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya yer alıyor.

ÇEKİMLER BAŞLADI İLK KARE PAYLAŞILDI!

Merakla beklenen filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten ilk kare filmin Perihan Peri’si Gül Onat’tan geldi.

22 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelen efsane kadronun paylaşılan ilk karesinde, İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner, Nevra Serezli ve Gül Onat yer aldı.