Şikayetler Rekor Kırdı! İşte 2024’te En Çok Tepki Çeken Hizmetler

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Tüketicilerin şikayetlerini dile getirdiği Şikayetvar, 2024 yılına ait verilerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl platforma aylık ortalama 28 milyon ziyaret gerçekleşirken, 3 milyon 188 bin 999 şikayet çözüme kavuştu.

Kullanıcı sayısı ise 12 milyon 619 bin 829’a ulaştı.

Peki, tüketiciler en çok hangi sektörlerden ve markalardan şikayet etti?

EN ÇOK ŞİKAYET ALAN SEKTÖR AÇIKLANDI

E-ticaret sektörü, 400 bin 12 şikayetle zirvede yer aldı.

Onu 354 bin 994 şikayetle dijital içerik platformları, 339 bin 501 şikayetle finans sektörü ve 291 bin 941 şikayetle iletişim sektörü takip etti.

Alışveriş, kargo ve nakliyat, kamu kurumları, beyaz eşya, giyim ve ulaşım gibi alanlar da en çok şikayet alan sektörler arasında bulunuyor.