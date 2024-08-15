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Sıkışan fermuarı açmak için bakın ne yapmak gerekiyormuş...

Sıkışan fermuarı açmak için bakın ne yapmak gerekiyormuş... Kıyafetlerde ve botlarda sıklıkla karşılaşılan durumlardan bir tanesi şüphesiz sıkışan fermuar problemidir. Peki, sıkışan bir fermuar nasıl açılır? İşte en pratik yöntemler...