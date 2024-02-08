Sınırı aştı, Türkiye'ye girdi! Karadeniz Bölgesi’nden Ege'ye kadar geldi… Hızla çoğalıyor Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sızan istila, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon gibi illerimizde hızla yayılıyor. Ege Bölgesi’ne kadar geldi. Bu istila ile ilgili Aydın ilimize yönelik önemli bir uyarı geldi.

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Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve yılda 300 kat hızla çoğalan bu istilacı tür, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerimizde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar için ciddi bir soruna yol açmıştı.

Çiftçiler, aşırı çoğalan bu türün ürünlerine verdiği zarar nedeniyle ciddi sorunlar yaşadı.

Tarım alanlarında hızla yayılan istilacı, çiftçilerin hasatlarını tehdit ederek ekonomik kayıplara neden oldu.

Aydın'ı esir aldılar

Karadeniz Bölgesi’nden Aydın’a kadar ulaşan bu istila hakkında Aydın vatandaşlarına peş peşe uyarılar yapılmaya başladı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı paylaşımla üreticilere bu türe karşı dikkatli olmaları konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giren ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede görülen kahverengi kokarca böceği, Aydın iline kadar ulaşarak ürün verimliliğine büyük zararlar veriyor.

Aydın'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, bu zararlı böcekle mücadele etme konusunda bilinçlendirilmeye çağrıldı.

Meyve ve sebzelerin yanı sıra ağaçlara da zarar veren ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyen istilacı türlerden biri olan kahverengi kokarca böceğiyle mücadelede zirai ve kimyasal yöntemlerle çalışmalar sürüyor.

Bu zararlı böceğe karşı mücadele kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, farkındalık oluşturmayı hedefleyerek bir uyarı paylaşımı yaptı.

"Dikkat" diyerek uyardı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarca böceğine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşım yaptı.

"Kahverengi kokarcaya dikkat" başlığıyla yapılan bu paylaşımda, şu sözlere yer verdi:

“Ülkemizdeki istilacı türlerden biri olan kahverengi kokarca, fındık, elma, armut, şeftali, Trabzon hurması, turunçgil, mısır, biber, fasulye, domates gibi birçok bitkide beslenmekte ve ciddi zararlara neden olmaktadır.”