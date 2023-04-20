Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sivasspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte Sivasspor - Trabzonspor maçının detayları..

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Sivasspor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı 28 maçta topladığı 31 puan ile 13. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde takımın başına Nenad Bjelica'yı getiren Trabzonspor ise Süper Lig'de oynadığı 28 maçta topladığı 45 puan ile 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte kritik maçın detayları.. Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Sivasspor - Trabzonspor maçı 20 Nisan Perşembe (bugün) günü saat 20.30'da oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.