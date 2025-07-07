Sivilce sandı, kanser çıktı! Bu leke cilt kanseri belirtisiymiş

Kuzey Carolina’da yaşayan 33 yaşındaki Rachel Archer, alnında çıkan küçük bir sivilceyi ciddiye almadı.

Akneye yatkın bir cilde sahip olduğu için bu durumu sıradan bir cilt problemi sandı.

Ancak bu küçük leke aylar geçmesine rağmen kaybolmadı ve sonunda kanamaya başladı.

Bu noktada endişelenen Archer, doktora başvurdu ancak ilk kontrolde ciddi bir sorun olmadığı, yaşının cilt kanseri için erken olduğu söylendi.

İlk teşhis, basit bir sivrisinek ısırığı ya da çizik olabileceği yönündeydi. Ancak sorun büyümeye devam edince Archer ikinci kez doktora başvurdu.

Yapılan biyopsi sonucu, kendisine bazal hücreli karsinom (BCC) teşhisi konuldu. BCC, genellikle uzun süreli güneşe maruz kalma sonucu gelişen ve Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın görülen cilt kanseri türlerinden biri.

GENÇLERİ UYARDI

Güneş kremi kullanmaya ancak 20’li yaşlarının sonlarında başladığını ve zaman zaman bronzlaşma yataklarını Archer, ailesinde kanser geçmişi olmadığını söyledi.

Tanıyı “gerçeküstü” olarak tanımlayan Archer, Newsweek’e verdiği röportajda şunları söyledi:

“Gençken güneşte çok uzun süre kalmanın ve güneşte yanmanın risklerini düşünmezsiniz, bu yüzden cilt kanseri olmanın nasıl bir şey olacağına dair bir video görmenin genç insanlar için yararlı olacağına inanıyorum, bu yüzden daha dikkatli olurlar.

"Bence insanların daha genç yaşta bile cilt kanserine yakalanabileceğinizi görmeleri iyi ve dikkatli olmanız gerekir, yoksa cilt kanseri de yakalanabilirsiniz."

Sosyal medyadan milyonları bilgilendiren Archer, artık evden güneş koruyucu olmadan çıkmadığını söylüyor.

Amerikan Kanser Derneği, cilt kanserinin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç bireylerde de görülebildiğine dikkat çekiyor. Erken teşhis edilen BCC, genellikle kolay tedavi ediliyor ancak ihmal edilirse çevre dokulara zarar verebiliyor.