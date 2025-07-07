Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi! İşte, en çok üyesi olan siyasi parti…

Yargıtay Cumhuriyet Başvsavcılığı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren 180 siyasi patinin güncel üye sayılarını kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşılan veriler partilerin örgütlenme kapasitesini ve seçmen tabanıyla kurduğu ilişkiyi ortaya koyarken, üye sayıları dikkat çekti.

Üye sayısıyla diğer partilere açık ara fark atarak zirveye AK Parti yerleşti. İşte, Türkiye’nin en fazla üyeye sahip olma unvanını elinde tutmayı sürdüren AK Parti’nin üye sayısı…

ZİRVENİN SAHİBİ AK PARTİ!

Açıklanan verilere göre, AK Parti, 10 milyon 878 bin 733 kayıtlı üye ile açık ara en fazla üyeye sahip olan siyasi parti oldu. İktidar partisini 1 milyon 903 bin 432 üyeyle ana muhalefet partisi CHP izledi.

T24'te yer alan habere göre, Meclis'te temsil edilen partiler arasında MHP'nin 497 bin 428, İYİ Parti'nin 392 bin 803, DEM Parti'nin ise 15 bin 912 üyesi bulunuyor. Saadet Partisi, 246 bin 842 üyeyle öne çıkarken, hakkında kapatma davası süren HDP’nin üye sayısı 13 bin 970 olarak kayıtlara geçti.

Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısı 650 bin 73’e ulaşarak, birçok köklü partiyi geride bıraktı. Demokrat Parti 315 bin 786, DEVA Partisi 129 bin 112, BBP ise 111 bin 34 üyeyle listede yer aldı.

Diğer bazı partilerin üye sayıları ise, Zafer Partisi 72 bin 423, Gelecek Partisi 62 bin 243, Memleket Partisi 50 bin 140, TİP 36 bin 44, Anahtar Parti 42 bin 851, DSP 23 bin 10, Anavatan Partisi 22 bin 895, HÜDA PAR 15 bin 374, Bağımsız Türkiye Partisi 13 bin 908, TKP ise 6 bin 882 şeklinde kayıtlara geçti.