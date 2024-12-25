SMS’ler gönderildi! Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı o işlem tarih oluyor

Haber Merkezi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında 1 Ocak 2025 itibariyle yurt dışı çıkış harcındaki değişiklikle ilgili vatandaşlara geçtiğimiz gün SMS ile bilgilendirmeler gönderdi.

Bilgilendirmede yer alan ifadelere göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren yurt dışına çıkış harcının havalimanlarında harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona erecek.

Söz konusu olan yeniliğin ardından fiziksel olarak temin edilen yurt dışı çıkış harçları yeni uygulamayla birlikte online kanallar üzerinden alınabilecek.

1 OCAK’TA ONLİNE SİSTEME GEÇİLİYOR

Yeni yıldan itibaren, çıkış harcı dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödenebilecek.

Ayrıca yurt dışı çıkış pulu harcında da yeni yıl itibariyle yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93’lük artış yaşanacak. Yaşanacak olan artışın ardından yurt dışı çıkış pulu harcı 2024 yılında 500 TL'yken, 2025 Ocak itibariyle 719,7 TL olacak.