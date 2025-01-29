Soda böyle gözüküyorsa uzak durun! Bozuk soda bakın nasıl anlaşılıyormuş

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Pek çok evde suyun ardından her daim bulunan içecekler arasında yer alan soda özellikle yemeklerin ardından rahatlamak için tüketilir.

Ancak birçok kişi sodanın tıpkı su gibi bozulmayacağını düşünüyor olsa da meğer soda da bozulan ve bozulduğu zaman tüketilmemesi gereken içecekler arasındaymış.

Bozulduğunun anlaşılması da oldukça basit olan soda da o ayrıntıya dikkat etmek yetiyormuş. Bakın bozuk olan soda nasıl anlaşılıyormuş.

BOZUKSA AĞZINIZA SÜRMEYİN!

Bozulma ihtimalinin düşünülmediği nadir içecekler arasında yer alan sodalar için meğer ideal tüketilme süresi 6-12 aymış. Bu sürede tüketilen sodalar tazeliğini koruyarak faydalarından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlıyormuş.

Ancak bu sürenin dışında ve özellikle açıldıktan sonra öylece bırakılan sodalarda bozulma riski oluşuyormuş. Açılmasının ardından içerisindeki gazı hızla kaybetmeye başlayan soda uzun süre bekletildiğinde bozuluyormuş.

Bozuk sodayı anlamanın en kolay yolu ise, kokusu ve köpürmesiymiş. Normalde kokusuz olan soda bozulduğu zaman hoş olmayan bir kokuya neden oluyormuş. Uzun süre açık kalan sodayı tüketmeden önce koklamanız sodayı tüketip tüketmemeniz hakkında bilgi veriyormuş.

Diğer bir anlama yönteminde ise sodayı açtığınızda köpürmesine dikkat etmeniz yeterliymiş. Eğer soda açıldığında hiç köpürmüyorsa veya normalde hissedilen basınç hissi yoksa, gazını kaybetmiş demektir. Bu durumda soda bozulmuş olabileceğinden tüketmemeniz doğru olacaktır.