Sofraya koymadan önce bir kez daha düşünün! Bakanlık 6 peynir markası daha iflaşadı: İşte, o markalar...

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Tarım ve Orman Bakanlığında Ekim 2024 itibariyle gıda denetimlerinde tespit ettiği sağlığa zararlı ürünleri taklit ve tağşiş listesi üzerinden yayınlamaya devam ediyor.

Kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilen taklit ve tağşiş listesinde yer alan markalar her geçen gün uzamaya devam ederken vatandaşında yakın markajında yer alıyor.

Bakanlık tarafından tüm hızıyla devam eden denetimler sonucunda listeye yeni peynir markaları eklenmeye devam ediliyor. Son olarak paylaşılan denetim sonuçlarına göre 6 peynir markası daha iflaşalandı.

2 firma ve ürettikleri peynir çeşitlerinin listeye eklenmesiyle sofraların vazgeçilmezi peynirde bakın ne tespit edildi.

PEYNİRDE LİSTE UZADI

Bakanlık tarafından yapılan sıkı denetimler sonucunda 2 firmaya ait 6 farklı peynir markası tarafından piyasaya sürülen o peynirlerde bitkisel yağ tespit edildi.

İşte o peynir markaları:

- Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından üretilen Alionbaşı markalı tam yağlı taze kaşar peyniri

- Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından üretilen Palupa markalı tam yağlı taze kaşar peyniri

- Alionbaşı Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması tarafından üretilen Liman Kahvaltılık Peynir markalı tam yağlı eritme peyniri

- Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tarafından üretilen Karapınar markalı tam yağlı taze kaşar peyniri (ayrıca yüzdelik yağ oranı düşük)

- Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tarafından üretilen Balca markalı taze kaşar peyniri

- Zeni Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firma tarafından üretilen Karapınar markalı tam yağı taze kaşar peyniri