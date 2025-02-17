ŞOK'a Ramazan erzak paketi geliyor; İşte fiyatı ve içeriği…

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ŞOK Market, Ramazan ayına özel büyük kampanyalarla tüketicilere avantajlar sunuyor. 19 Şubat tarihli indirim kataloğunu duyurdu.

Beyaz eşyadan gıda ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok kategoride indirimli fiyatlar tüketicilerle buluşacak.

Ramazan sofralarını daha ekonomik hale getirmek isteyenler için ŞOK, özel erzak paketleri ve uygun fiyatlı gıda ürünleriyle dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında, temel gıda ürünlerinden hijyen malzemelerine kadar pek çok ürün bütçe dostu fiyatlarla raflarda yerini alacak.

İşte ŞOK 19 Şubat indirimli ürünler listesi: