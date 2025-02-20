ŞOK’a taşınabilir mini çamaşır makinesi geliyor; işte ŞOK 22 Şubat Aktüel Ürünler

Haber Merkezi

ŞOK market, 22 - 25 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

Bu hafta teknoloji meraklılarını sevindirecek birçok akıllı ürün büyük indirimlerle satışa sunuluyor.

Mio akıllı cihazlar, otomatik bebek mama hazırlama makineleri, taşınabilir mini çamaşır makineleri ve ısı kontrollü kettle gibi hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünler hem ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK uygulamasında tüketicilerle buluşuyor.

Ayrıca, hafta sonuna özel olarak elektronik eşyalar, tekstil ürünleri, oyuncaklar, gıda ve temizlik ürünleri cazip fiyatlarla raflarda olacak.

İşte ŞOK 22 Şubat indirimli ürünler listesi: